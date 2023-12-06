Стало известно, когда корейские шоу могут появиться на телевидении России «Коммерсант»: Южная Корея намерена продвигать свои шоу на российском телевидении

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Российская аудитория корейских шоу, за которыми можно следить благодаря интернету, растет, как и k-pop, сообщил в беседе с «Коммерсантом» исполнительный продюсер телевещательной компании Seoul Broadcasting System (SBS) Пак Сонхун. И хотя КОССА (Государственное южнокорейское агентство креативного контента) начало работать в РФ лишь в прошлом году, уже в 2024 году оно намерено добиться выхода шоу из азиатской страны на российские телеканалы.

Сейчас уже запланировано большое количество встреч с российскими партнерами. Если все пойдет хорошо, то в скором времени зритель увидит на отечественных экранах корейский контент. По срокам, к сожалению, не могу уточнить, — сказал Пак Сонхун.

По его мнению, в России есть компании, заинтересованные в покупке прав на корейские форматы. Он перечислил СТС, Kion, ТНТ и «Пятницу». Исполнительный продюсер SBS назвал самым удачным корейским шоу Running Man. В нем участников запирают в различных объектах города и, разделившись на команды, они наперегонки выполняют задания. В финале проигравшая команда выполняет наказание. По словам Пака Сонхуна, данное шоу, длящееся уже 13 лет, локализовали у себя все страны-соседи Южной Кореи, включая Китай. Он также указал на то, что сейчас аудитория поклонников корейского контента только во «ВКонтакте» составляет более 9 млн человек.

Ранее сообщалось, что руководство Первого канала решило вернуть в эфир давнее телешоу, которое было популярно в нулевых. Речь идет о возвращении в эфирную сетку «Закрытого показа». Ведущим ток-шоу станет Александр Гордон. В декабре 2023 года состоятся съемки его новых выпусков. В пресс-службе вещателя подтвердили информацию, однако ожидаемую дату камбэка популярной телепередачи не назвали. Предполагается, что шоу выйдет в январе или феврале.