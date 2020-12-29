Корейская туристка покончила с собой на карантине в Таиланде

https://static.news.ru/photo/03413e4e-49d5-11eb-9b0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Тело туристки из Южной Кореи обнаружено на территории карантинного отеля в Таиланде. Об этом сообщают местные СМИ.

По прилёте в Бангкок 51-летняя женщина сдала тест на коронавирусную инфекцию. И хотя он оказался отрицательным, она всё равно была вынуждена две недели находиться на изоляции. Очевидно, это не лучшим образом отразилось на её душевном состоянии, в результате чего всё закончилось трагедией.

Несколько дней спустя её тело обнаружили под окнами гостиницы. Полиция нашла при женщине записку, в которой она объясняла, что на неё свалилось слишком много личных сложностей и она оказалась не в силах с ними справиться. Сотрудники правоохранительных органов считают, что кореянка свела счёты с жизнью.

Ранее NEWS.ru писал, что в одном из отелей в турецкой Анталье обнаружен мёртвым турист из России. Погибшим оказался 40-летний Павел Хапаев. Тело россиянина обнаружила его спутница Оксана Комарова, он лежал на кровати в своём номере. Комарова сообщила, что они прилетели на отдых два дня назад, вечером накануне трагедии они употребляли алкогольные напитки.

Примечательно, что, по данным местных СМИ, за последние два месяца порядка ста человек в Турции погибло от отправления метиловым спиртом. Полиция в ходе рейдов задержала двух подозреваемых в причастности к обороту контрафактного алкоголя, также было изъято около 30 литров поддельных напитков.