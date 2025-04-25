Корейцев призвали чаще мыться и не забывать про дезодоранты SCMP: работников в Южной Корее просят чаще мыться и пользоваться дезодорантами

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Одна из южнокорейский компаний обратилась к сотрудникам с просьбой принимать душ минимум один раз в день из-за приближающегося летнего периода, передает South China Morning Post. Также руководство предприятия призвало работников не забывать менять одежду на чистую и использовать дезодоранты и влажные салфетки.

С приближением жаркого лета мы убедительно просим всех сотрудников строго соблюдать правила личной гигиены, — говорится в обращении руководства неназванной компании.

Кроме того, сотрудников призвали регулярно проветривать рабочие помещения. В руководстве предприятия попросили работников не думать, что от них ничем не пахнет, даже если окружающие их коллеги не сообщают о неприятных ароматах.

Ранее стало известно о рисках столкнуться с неприятными последствиями неправильного использования обычной мочалки. Как оказалось, можно серьезно травмировать кожу, если тереть этим приспособлением слишком сильно. Это с большой долей вероятности приведет к утрате защитного барьера, а также раздражениям и сухости кожи. Кроме того, в порах мочалки часто скрываются бактерии и плесень, активно размножающиеся во влажной среде. Из-за этого банная принадлежность может превратиться в рассадник инфекций.