Кореевед рассказал, что может заставить Сеул начать поставки оружия Киеву Кореевед Асмолов: Запад может «продавить» Сеул на поставки оружия Киеву

На правительство Южной Кореи могут надавить, чтобы страна начала поставки оружия Украине, сказал в беседе с NEWS.ru кореевед-востоковед, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Константин Асмолов. Однако руководство республики мыслит прагматично и понимает, что это негативно скажется на отношениях с Россией, добавил он.

С одной стороны, Сеул могут продавить на подобные действия по внутри- и внешнеполитическим причинам. Южнокорейское руководство постоянно подвергается давлению Америки по этому вопросу. Плюс есть внутриполитическая ситуация, в которой президент обязан продемонстрировать какой-то решительный ответ. Но в Сеуле сидят прагматики, понимающие, что это будет серьезный удар по отношениям с Москвой, — пояснил эксперт.

Он также призвал не спешить с выводами относительно предполагаемых поставок южнокорейского оружия Киеву. По словам Асмолова, первые лица государства — президент, премьер или глава МИД — не делали официальных заявлений на этот счет, а значит, пока поводов волноваться нет.

СМИ вбрасывают разные новости, как про сотрудничество Москвы и Пхеньяна, так и про партнерство Сеула и Киева. Особенно этим грешат западные издания, которые хотят разжечь конфликт между Россией и Южной Кореей и окончательно подтолкнуть корейцев к реальным поставкам Украине, — резюмировал жксперт.

Президент РФ Владимир Путин ранее посетил КНДР с визитом, в ходе которого подписал с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это вызвало недовольство Сеула. В МИД Южной Кореи был вызван российский посол Георгий Зиновьев. Кроме того, чиновник администрации южнокорейского президента допустил, что на фоне укрепления связей Москвы и Пхеньяна Сеул может начать поставки оружия Киеву.