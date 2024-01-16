Кореевед оценил вероятность войны между КНДР и Южной Кореей Кореевед Асмолов: Пхеньян готов дать Южной Корее серьезный отпор

Фото: Yao Dawei/XinHua/Global Look Press

Обострившаяся риторика властей Южной Кореи и КНДР вряд ли выльется в реальный вооруженный конфликт, заявил в беседе с NEWS.ru кореевед Константин Асмолов. По его словам, громкие заявления, которые Пхеньян и Сеул делают в последнее время, являются элементом холодной войны.

Стороны пугают друг друга, совершают демонстративные военные жесты, выступают с жесткими заявлениями, но грань не переходят. И, собственно, так работает вооруженное сдерживание. На севере недиктаторский режим из комиксов, способный напасть на Америку, чтобы совершить особо жестокое самоубийство. Иное дело, что северяне, безусловно, готовы оказать должный серьезный отпор, — заметил он.

По словам Асмолова, и Пхеньян, и Сеул, предупреждая друг друга о готовности решительно предотвращать провокации, заявляют о своих действиях как об ответных. При этом слова северокорейского правительства неизменно попадают на первые полосы западных СМИ, в то время как не менее громкие высказывания из Южной Кореи нередко остаются незамеченными.

Например, то, что Южную Корею предлагают в Конституции КНДР назвать врагом номер один, это новость известная. Но то, что Северная Корея в белых книгах Министерства обороны Южной Кореи и ряде других документов тоже выступает в качестве врага номер один — факт, известный специалистам, а не широкой аудитории. По сути, сейчас северокорейская политика в отношении Южной Кореи зеркалит южнокорейскую, — подчеркнул эксперт.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын на сессии Верховного народного собрания предложил внести в конституцию положение о том, что главным врагом для республики является Южная Корея. Он также подчеркнул, что малейшее вторжение с юга, даже на «0,001 миллиметра», будет рассматриваться как военная провокация.