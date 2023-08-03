Кореец протаранил ТЦ на авто и накинулся на посетителей с ножом

Фото: Ben Weller/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Житель Южной Кореи въехал в толпу посетителей торгового центра на автомобиле, после чего начал кидаться на людей с ножом, сообщила газета Korea JoongAng Daily. По информации издания, это случилось в городе Соннам вблизи одной из станций метро.

В результате инцидента пострадали по меньшей мере 13 человек. Четверо получили повреждения при аварии, еще девять были доставлены в больницу с ножевыми ранениями. Большинство травм не представляют угрозы для жизни пострадавших.

По данным газеты, нападавший находится в отделении полиции. Сотрудники органов правопорядка узнали, что мужчина работает в службе доставки. Время от времени у него проявляются симптомы параноидального бреда. В настоящий момент правоохранители выясняют, действовал нападавший один или с сообщником.

Ранее психически больной житель Дагестана убил сожительницу в селе Шовкра Лакского района. По данным МВД республики, он нанес женщине множественные ножевые ранения, после чего покалечил себя. Россиянин состоит на учете в психоневрологическом диспансере. После происшествия он был доставлен в больницу, где ему оказали помощь.