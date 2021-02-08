Контейнеровоз серьёзно повредил подлодку ВМС Японии

Одна из лучших подводных лодок ВМС Японии «Сорю» получила значительные повреждения при столкновении с контейнеровозом из Гонконга.
После удара центральную рубку субмарины «украсила» вмятина, погнулся правый руль,
Прошу прошения, что мы причинили народу огромное беспокойство, — заявил морской офицер.
Он добавил, что потеря связи с подлодкой является «непростительной» ошибкой.
«Сорю» столкнулась с контейнеровозом 8 февраля при всплытии. При этом торговое судно не пострадало, а за помощью к медикам с лёгкими травмами обратились три подводника.
Ранее NEWS.ru сообщал, что столкновение подводной лодки с частным торговым судном произошло вблизи берегов префектуры Коти, сообщил генсек кабинета министров страны Кацунобу Като. При канцелярии премьер-министра в связи с инцидентом был создан кризисный штаб по сбору и анализу информации, уточнил он.