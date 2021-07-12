Конгрессмен раскритиковал действия военных США в Афганистане

Член конгресса США Сет Моултон после посещения воздушной гавани Кабула выразил недовольство по отношению к Пентагону. Об этом сообщает Axios.

Политик заявил, что операция по эвакуации гражданских лиц из Афганистана сильно опоздала . По его мнению, операция должна была быть начата еще за месяцы до падения столицы Афганистана. Он также упрекнул Пентагон в серьезном просчете, когда террористам был оставлен аэродром города Баграм. Моултон считает, что, имея в запасе ещё один пункт эвакуации, то результаты были бы внушительнее.

Я считаю, что решение покинуть Баграм было ужасным... Почему вы отказываетесь от нашего главного (военного) аэродрома, если вы знаете, что вам придется эвакуировать десятки тысяч людей? Это потрясло меня, - негодует конгрессмен.

Ранее сообщалось, что после атаки террористов ИГ (организация запрещена на территории России) 26 августа военное руководство США приняло решение эвакуировать своих солдат из аэропорта Кабула. В Пентагоне отмечают, что данная операция необходима немедленно из-за выросшей террористической опасности.