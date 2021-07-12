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Конгрессмен раскритиковал действия военных США в Афганистане

13:48, 29 августа 2021
Конгрессмен раскритиковал действия военных США в Афганистане Фото: U.S. Marines/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Член конгресса США Сет Моултон после посещения воздушной гавани Кабула выразил недовольство по отношению к Пентагону. Об этом сообщает Axios.

Политик заявил, что операция по эвакуации гражданских лиц из Афганистана сильно опоздала. По его мнению, операция должна была быть начата еще за месяцы до падения столицы Афганистана. Он также упрекнул Пентагон в серьезном просчете, когда террористам был оставлен аэродром города Баграм. Моултон считает, что, имея в запасе ещё один пункт эвакуации, то результаты были бы внушительнее.

Я считаю, что решение покинуть Баграм было ужасным... Почему вы отказываетесь от нашего главного (военного) аэродрома, если вы знаете, что вам придется эвакуировать десятки тысяч людей? Это потрясло меня, - негодует конгрессмен.

Ранее сообщалось, что после атаки террористов ИГ (организация запрещена на территории России) 26 августа военное руководство США приняло решение эвакуировать своих солдат из аэропорта Кабула. В Пентагоне отмечают, что данная операция необходима немедленно из-за выросшей террористической опасности.

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