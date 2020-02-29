https://static.news.ru/photo/5f669f66-5afc-11ea-b20f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhong Min/Utuku/Ropi/Global Look Press

Коммунистическая партия Китая объявила общенациональную акцию сбора пожертвований на борьбу с коронавирусом COVID-2019. К субботе, 29 февраля, в акции приняли участие более 10 млн членов партии.

Об этом сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа». На настоящий момент общая сумма пожертвований достигла 1,18 млрд юаней (около $168 млн по текущему курсу). Компартия называет акцию «жестом солидарности с теми, кто жертвуют своей жизнью ради спасения других».

Как ранее писал NEWS.ru, в Китае сокращается количество ежедневных жертв эпидемии. Так, 26 февраля от коронавируса умерли 29 человек, что является минимальным показателем за последний месяц. Власти КНР пообещали, что к концу апреля распространение инфекции будет взято под контроль.

К 29 февраля эпидемия коронавируса COVID-19 охватила более 85,6 тысячи человек — преимущественно в КНР. Крупными очагами заражения стали Южная Корея, Япония, Италия и Иран. Жертвами эпидемии стали более 2,9 тысячи заболевших, излечились около 40 тысяч.