https://static.news.ru/photo/46e1e93e-1ef0-11ea-95ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/GlobalLookPress

Председатель Коммунистической партии Японии (КПЯ) Кадзуо Сии заявил о том, что страна должна требовать от России весь Курильский архипелаг. По словам политика, только тогда можно надеяться на возвращение южной части Курил. Об этом сообщил ТАСС.

Необходимо исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор, в котором признается отказ от архипелага Тисима (Курильский архипелаг), — приводит слова лидера партии ТАСС.

Речь идёт о Сан-Францисском мирном договоре, который был заключён после Второй мировой войны. Кадзуо Сии считает, что договор был несправедливым.

Лидер коммунистической партии отметил, что необходимо вести переговоры по поводу передачи всего архипелага, в том числе и его северную часть. Политик полагает, что только таким образом можно вернуть южную часть Курил.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Токио 1 декабря прошёл митинг за возвращение «северных территорий» государстве, так японцы называют южную часть Курильских островов. Губернатор самой северной префектуры Хоккайдо отметил, что «от всего сердца» надеется на возвращение «северных территорий» Японии как можно скорее.