Комендантский час отменят в Таиланде с 15 июня

https://static.news.ru/photo/28f8d54a-ac7b-11ea-8472-fa163e074e61_660.jpg Фото: Teera Noisakran/Keystone Press Agency/Global Look Press

Таиландские власти отменят действие комендантского часа и откроют больше предприятий с 15 июня.

Это будет сделано в рамках четвёртого этапа ослабления ограничений, введённых ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь центра по борьбе с коронавирусом в стране Тхависин Висануйотхин.

Четвёртый этап ослабления ограничительных мер начнётся 15 июня. Решение по этому вопросу было сегодня принято на заседании центра по борьбе с коронавирусом, — сказал он.

По его словам, режим чрезвычайного положения при этом продолжится. Сейчас в стране открываются международные школы, негосударственные образовательные учреждения, детские сады и ясли. С 15 июня также разрешается продажа и распитие алкоголя в ресторанах, закусочных и гостиницах. При этом сохраняется запрет на прибытие в аэропорты международных пассажирских рейсов, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Таиланде с 1 июня ослабляют некоторые карантинные ограничения, принятые из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявили в офисе премьер-министра страны Праюта Чан-очи.