КНР запустила космический корабль «Шэньчжоу-14» Центральное телевидение Китая: в космос запущен пилотируемый корабль «Шэньчжоу-14»

Фото: Wang Jiangbo/XinHua/Global Look Press

Корабль «Шэньчжоу-14»

Китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-14» запустили 5 июня с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. На борту находятся три члена экипажа, которых корабль доставит на орбитальную станцию «Тяньгун», трансляцию пуска ведёт Центральное телевидение Китая.

Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» прошёл по графику в 10:44 по пекинскому времени (5:44 мск).

На орбитальную станцию отправились командир экипажа Чэнь Дун, Цай Сюйчжэ и первая женщина-космонавт КНР Лю Ян.

Ранее стало известно, что китайские космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо 4 июня 2021 года вышли из основного модуля «Тяньхэ» строящейся китайской орбитальной станции «Тяньгун» в открытый космос. Им предстояла работа вне корабля. Для космонавтов азиатской страны это была первая работа вне корабля за последние 13 лет.