КНР ввела карантин на границе с РФ

https://static.news.ru/photo/e135db32-2c7b-11eb-a35c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Haibin/Utuku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Два новых выявленных случая коронавируса в городском округе Маньчжурия вынудили власти Китая ввести карантин на территориях, граничащих с Забайкальским краем.

Теперь в Маньчжурии с населением более 172 тысяч человек будут тестировать на нуклеиновую кислоту коронавируса всех жителей города, сообщает РИА Новости.

Также на территории округа приостановлены занятия в школах и детсадах, закрыты общественные места и запрещены массовые мероприятия. На дорогах пытаются сократить поток людей между Маньчжурией и расположенным рядом районом Чжалайнор сотрудники общественной безопасности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число образовательный учреждений, ушедших на карантин из-за пандемии коронавируса, в российских регионах увеличилось до 33. Ограничительные меры сохраняются в школах 17 регионов. Это составляет 0,08% от всех заведений среднего образования в стране. 20 ноября, согласно приведённым данным, на карантин ушли шесть школ, не вышла из карантина ни одна.