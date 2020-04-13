КНР усилит меры на границе из-за коронавируса в РФ

Китайские власти планируют усилить меры на границе с Россией из-за опасности повторения распространения коронавируса в стране.
В китайской провинции Хэйлунцзян начали круглосуточное патрулирование границы с РФ. Её протяжённость составляет 3,2 тысячи километров. Сейчас она фактически закрыта.
В провинции Харбин для приезжающих увеличили срок карантина до 28 дней. Кроме того, РФ и КНР договорились закрыть пограничный речной порт Суйфэньхэ, пишет Bloomberg.
Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус может передаваться в воздухе на расстояние до четырёх метров. Китайские учёные провели исследование, согласно которому частицы вируса были обнаружены в 13 футах от больного и оставались там в течение нескольких часов.
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