КНР усилит меры на границе из-за коронавируса в РФ

https://static.news.ru/photo/0abe398a-7da5-11ea-b509-fa163e074e61_660.jpg Фото: Willie Siau/Global Look Press

Китайские власти планируют усилить меры на границе с Россией из-за опасности повторения распространения коронавируса в стране.

В китайской провинции Хэйлунцзян начали круглосуточное патрулирование границы с РФ. Её протяжённость составляет 3,2 тысячи километров. Сейчас она фактически закрыта.

В провинции Харбин для приезжающих увеличили срок карантина до 28 дней. Кроме того, РФ и КНР договорились закрыть пограничный речной порт Суйфэньхэ, пишет Bloomberg.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус может передаваться в воздухе на расстояние до четырёх метров. Китайские учёные провели исследование, согласно которому частицы вируса были обнаружены в 13 футах от больного и оставались там в течение нескольких часов.