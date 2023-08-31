КНР прокомментировала сообщения об аварии с подлодкой в Тайваньском проливе Минобороны КНР: данные об аварии атомной подлодки в Тайваньском проливе — ложь

Фото: Zhang Lei/Global Look Press

Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь опроверг появившееся в публичном поле заявление об аварии атомной подлодки Народно-освободительной армии Китая в Тайваньском проливе. Представитель ведомства во время брифинга назвал ложью заявления некоторых военных аналитиков.

Соответствующие сообщения являются абсолютной ложью, — заявил У Цянь.

Ранее данные о вероятной аварии на китайской атомной подлодке «Шань» появились в соцсетях. Указывалось, что все члены экипажа АПЛ, насчитывающего до ста человек, могли погибнуть. Первоисточником для этих данных стали заявления американского аналитика. Министерство обороны Тайваня сообщило, что не обнаружило никаких доказательств аварии китайской атомной подлодки в Тайваньском проливе.

Еще в феврале 2023 года полк морской авиации Китая провел учения по поиску пропавших подводных лодок. Целью учений была названа отработка навыков и боевых возможностей войск. Количество самолетов, которые участвовали в маневрах, военным ведомством не раскрывалось, но на кадрах с учений можно заметить несколько самолетов Shaanxi Y-8GX-6, созданных на базе советских Ан-12.

В июле глава Минобороны Китая Ли Шанфу на встрече с главкомом ВМФ России Николаем Евменовым призвал Россию и КНР чаще проводить совместные учения. В Минобороны РФ выразили намерение продолжать расширять обмены между двумя военно-морскими флотами на всех уровнях и совместно организовать морские учения и иные мероприятия.