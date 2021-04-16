КНР предостерегла Японию от ухудшения отношений между странами

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Пекин предостерёг Токио от действий, которые могут привести к ухудшению двусторонних отношений. Об этом говорится в комментарии, опубликованном посольством КНР в Токио после переговоров лидеров США и Японии, в ходе которых обсуждались вопросы Гонконга, Тайваня и Синьцзяна.

В последнее время японская сторона предприняла ряд негативных действий по вопросам, связанным с Китаем, что нанесло серьёзный ущерб политическому доверию между двумя сторонами, создало препятствия для усилий по развитию двусторонних отношений, — говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

В посольстве также напомнили японской стороне о документах о нормализации отношений между странами, подписанных в 1972, 1978, 1998 и 2008 годах, и призвали придерживаться обязательств, закреплённых в этих соглашениях. Отмечается, что переговоры лидеров США и Японии содержали «необоснованные обвинения в адрес КНР, являлись грубым вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением его территориальной целостности».

В связи с этим китайская сторона выражает своё острое недовольство и выступает решительно против. Китай сделал строгое представление Японии и США, — отмечается в сообщении.

Как сообщал NEWS.ru, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга по итогам встречи в Вашингтоне подписали декларацию, по которой выступили за мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также за мирное решение любых конфликтов в регионе. Кроме того, американская сторона выразила готовность защищать Японию при помощи ядерного оружия. Вашингтон дал такое обещание в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года.