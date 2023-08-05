КНР потребовала от России объяснений в связи с инцидентом на границе КНР попросила Россию расследовать нарушение прав граждан Китая на границе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посольство Китая в Москве требует от российской стороны расследовать недавний инцидент на границе, говорится на странице дипведомства в соцсети WeChat. Пекин называет произошедшее нарушением прав граждан страны.

Речь идет о событиях 29 июля. Российская сторона отказала во въезде в РФ и аннулировала туристические визы пяти гражданам Китая. Причиной было названо несовпадение указанной цели поездки с реальной ситуацией.

Посольство потребовало от России незамедлительно расследовать причины произошедшего и принять активные меры, максимальные усилия для того, чтобы устранить негативные последствия данного инцидента, — говорится в сообщении.

По словам дипмиссии, граждане Китая проходили дознание в течение четырех часов. Посольство потребовало от России гарантий, что подобные ситуации больше не повторятся.

Российская сторона уже выразила готовность расследовать инцидент. Произошедшее было названо единичным случаем.

Ранее также сообщалось об инциденте на границе Польши и Белоруссии. По словам Госпогранкомитета республики, польские пограничники насильно вытеснили пятерых мигрантов. В сообщении ведомства также утверждается, что против них были применены слезоточивый газ и физическая сила.