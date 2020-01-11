Фото: Chan Long Hei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Утром в воскресенье, 12 января, в Бангкоке десятки тысяч граждан Таиланда приняли участие в двух «политических забегах». Один из них был организован сторонниками действующего правительства премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, а другой — его противниками. Информацию об этом сообщают местные СМИ.

Оппозиция готовила забег в течение нескольких месяцев. Акция получила название «Бежим прогонять Дядюшку». Именно так народ Таиланда именует премьер-министра. Забег прошёл в Железнодорожном районе столицы. Участие в мероприятии приняли примерно...