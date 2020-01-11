В министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин не откажется от политики одной страны после прошедших в Тайване президентских выборов.
Факт того, что в мире существует лишь один Китай и Тайвань является его частью, не изменится, — говорится в заявлении ведомства.
Там отметили, что изменения, происходящие в мире, не смогут оказать влияния на КНР, сообщает Reuters.
Как писал NEWS.ru, глава тайваньской администрации Цай Инвэнь одержала очередную победу на президентских выборах, которые состоялись на острове.
На парламентских выборах правящая Демократическая прогрессивная партия также одержала победу. Она получила 61 парламентское место из 113 в Законодательном юане Тайваня.
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