КНР может обсудить проведение отложенной из-за COVID -19 сессии ВСНП

https://static.news.ru/photo/b64a2570-821e-11ea-8a3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ju Peng/Xinhua/Global Look Press

Во время заседания Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) его участники могут поднять вопрос о возможности провести ежегодную сессию, которая была перенесена на неопределённый срок из-за коронавируса.

Об этом сообщило издание South China Morning Post. При этом накануне стало известно, что заседание постоянного комитета должно пройти 26-29 апреля. Темой мероприятия станут несколько законопроектов. При этом о рассмотрении вариантов проведения сессии не сообщалось.

Однако издание сомневается, что сессия высшего законодательного органа, а также проходящая одновременно с ней сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая в ближайшее время состоятся.

Поясняется, что «риски с возможностью заражения COVID-19 депутатов двух форумов всё ещё значительные», ведь на сессию ВСНП собираются 2 тыс. 980 депутатов из Пекина, а на сессию НПКСК — 2 тыс. 158 депутатов из разных районов страны.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,3 млн человек по всему миру, более 160 тысяч скончались.

Как писал NEWS.ru, ранее в Китае выявили ещё 16 случаев заражения COVID-19.