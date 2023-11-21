КНДР запустила ракету и озадачила Японию возможным наличием спутника Токио выразил протест Пхеньяну из-за пуска ракеты с возможным спутником

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КНДР осуществила запуск баллистической ракеты, предположительно, со своим первым разведывательным спутником, сообщает телеканал NHK. Японские власти призвали жителей Окинавы эвакуироваться в безопасное место и укрыться в помещениях без окон. Тревога была снята после того, как ракета пролетела над Тихим океаном.

В связи с этим власти Японии намерены провести экстренное заседание Совета национальной безопасности. В ходе экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно выразил протест Пхеньяну в связи с пуском данной ракеты. По его словам, такие действия КНДР нарушают резолюцию Совбеза ООН.

Мы выразили жесткий протест. Подобные действия угрожают безопасности людей, — сказал он.

20 ноября КНДР предупредила Японию о намерении запустить в ближайшее время ракету со спутником в период между 22 ноября и 1 декабря. В уведомлении говорилось, в частности, об опасности для трех морских зон, куда могут упасть отработавшие части ракеты-носителя. Речь идет об участках Восточно-Китайского моря, Желтого моря и о водах к востоку от филиппинского острова Лусон.

Позднее южнокорейская разведка сообщила, что Пхеньян планирует запуск снаряда 22 ноября. Военные сообщали, что КНДР осуществит запуск до рассвета в районе полигона Тончханни. Они также отмечали, что для реализации планов Пхеньяна сложились все условия.