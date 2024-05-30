КНДР запустила около 10 баллистических ракет

Фото: Kenichiro Seki/Xinhua/Global Look Press

Агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Северная Корея (JCS) сообщило о запуске около 10 ракет над Японским морем. Официальный Токио уже выразил по этому поводу протест.

Известно, что 10 баллистических ракет малой дальности стартовали рано утром 30 мая в районе Сунан в Пхеньяне. Военные дополнительных подробностей не предоставили. Также они не сообщили о дальности полета ракет.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в связи с запуском выразил КНДР протест. По его данным, баллистические ракеты упали за пределами экономической зоны Японии и никакого ущерба не нанесли. Однако Кисида подчеркнул, что Пхеньян нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

В Минобороны Японии уточнили, что по меньшей мере одна из запущенных КНДР ракет пролетела 350 км. Максимальная высота полета составила 100 км.

Пхеньян 29 мая отправил более 150 воздушных шаров с мусором через границу в Южную Корею. В них находились пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви, а также другой мусор и даже навоз.

КНДР хотела проверить ПВО Южной Кореи отправленными 150 шарами с мусором, считает военный эксперт Алексей Суконкин. Он допустил, что таким образом Северная Корея могла выяснить, способен ли Сеул обнаруживать различные объекты и сколько радиолокационных станций есть у страны.