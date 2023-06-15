КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Фото: AP/ТАСС

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Yonhap. По сведениям агентства, это первый пуск баллистической ракеты Пхеньяном с 13 апреля.

Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, — сообщается в публикации.

4 июня стало известно, что КНДР более не станет уведомлять Международную морскую организацию (IMO) о запуске своих ракет. Такое решение власти Северной Кореи приняли после выхода резолюции организации, осуждающей ракетные пуски страны. Пхеньян счел данный документ декларацией отсутствия необходимости подобных предупреждений.

Ранее сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила, что если США попытаются сбить межконтинентальную ракету КНДР при ее испытательном пуске в Тихий океан, Пхеньян воспримет это действие как объявление войны. По ее словам, одно СМИ Южной Кореи сообщило, что командование ВС США в Индо-Тихоокеанском регионе выступило с подобной идеей.

МИД КНДР до этого призвал международное сообщество обратить внимание на преступный характер поставок оружия Киеву из США. По мнению неназванного дипломата, из-за действий Вашингтона на Украине происходят разрушения и кровопролитие.