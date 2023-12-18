КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии, передает телеканал NHK сообщение пресс-службы японского Министерства обороны. Там отметили, что объект продолжал полет спустя более 12 минут после запуска.

Сотрудники ведомства подчеркнули, что эта информация может быть доказательством большой дальности ракеты. По их словам, это уже второй пуск со стороны КНДР за последние сутки. В воскресенье вечером Пхеньян также осуществил запуск ракеты, которая пролетела около 400 км при максимальной высоте полета 50 км, после чего упала в Японское море к востоку от Корейского полуострова за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Предыдущий запуск КНДР баллистической ракеты из района Сунан в Пхеньяне в направлении Японского моря оказался неудачным. После него лидеры стран «Большой семерки» призвали к полной и необратимой утилизации баллистических ракет КНДР, члены G7 также выступили за ликвидацию всего оружия массового поражения Северной Кореи.

Минобороны КНДР в ответ заявило, что ядерный конфликт на Корейском полуострове становится вопросом времени, а не вероятности, и все из-за действий США. В заявлении, распространенном ЦТАК, было сказано, что планы Вашингтона по применению ядерных ударных средств лишь приближают катастрофу.