КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Yonhap. Уточняется, что об этом известили южнокорейские военные.

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского — NEWS.ru.) моря, — заявили авторы агентства.

Ранее Северная Корея осуществила три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря. Согласно обнародованным данным, все они упали в воду за пределами исключительной экономической зоны Японии. Промежуток между первым, вторым и третьим пусками составил приблизительно 40 минут, уточнили журналисты. Продолжительность полета ракет была равна примерно семи минутам.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи после анализа траектории отнес выпущенные снаряды к модели KN-24. Дальность полета таких баллистических ракет составляет до 410 км, а полезная нагрузка равна 400–500 кг.

В январе Северная Корея три раза за неделю провела пуски крылатых ракет в сторону Желтого моря. Точное число испытанных при последнем пуске боеприпасов было неизвестно. Представители JCS передавали, что военные тесно координируют свои действия с США, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций. До этого КНДР провела испытание подводной системы ядерного оружия «Хэиль-5-23».