КНДР выпустила ракету в сторону Японского моря

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. По данным агентства, менее чем неделю назад Северная Корея запустила две баллистические ракеты средней дальности в Восточное море.

Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Восточного моря, — указано в публикации.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замзавотделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон намекнула, что Пхеньян в ближайшее время может провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты на большую дальность, чтобы продемонстрировать технологию защиты боеголовки от перегрева при повторном входе в атмосферу. По ее словам, это решение станет ответом на критику со стороны Запада.

18 декабря КНДР запустила две баллистические ракеты с территории провинции Пхенан-Пукто в сторону Японского моря. По мнению СМИ, пуск ракет может быть ответом Пхеньяна на принятие резолюции в ООН с призывом улучшить ситуацию с правами человека в КНДР. Кроме того, ранее Токио опубликовал документ в сфере национальной безопасности, в котором закрепил право на «возможности для контрудара» в случае нападения.