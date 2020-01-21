Правительство КНДР приняло решение о временном закрытии границы для иностранных студентов, в связи с распространением в Китае смертельного коронавируса.
Об этом сообщает агентство
Вспышка неизвестной пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV произошла в китайском городе Ухань. На сегодняшний день зарегистрировано 309 случаев заражения. Шесть человек погибли.
Ранее NEWS.ru писал о том, что замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой сообщил о начале работы по созданию вакцины против коронавируса. Минздрав уже ведёт переговоры с китайскими учёными о получении биоматериала, чтобы можно было приступить к непосредственному созданию вакцины.
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