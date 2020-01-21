https://static.news.ru/photo/f0049220-3c62-11ea-9e0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elijah Hurwitz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство КНДР приняло решение о временном закрытии границы для иностранных студентов, в связи с распространением в Китае смертельного коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters , ссылаясь на туристическое агентство Young Pioneer Tours (YPT), которое базируется в Китае. Сейчас наибольшее количество туристов в Северной Корее прибывает в страну из КНР. Запрет начинает действовать 22 января.

Вспышка неизвестной пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV произошла в китайском городе Ухань. На сегодняшний день зарегистрировано 309 случаев заражения. Шесть человек погибли.

Ранее NEWS.ru писал о том, что замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой сообщил о начале работы по созданию вакцины против коронавируса. Минздрав уже ведёт переговоры с китайскими учёными о получении биоматериала, чтобы можно было приступить к непосредственному созданию вакцины.