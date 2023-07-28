КНДР впервые показала ядерный подводный беспилотник «Хиэль-1»

Фото: МО РФ

Северная Корея впервые показала ядерный подводный беспилотник «Хиэль-1», следует из репортажа Центрального телеграфного агентства КНДР. Вооружение было продемонстрировано в ходе военного парада по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны.

Мероприятие прошло в Пхеньяне. На трибунах за парадом наблюдал Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу.

Беспилотник показали зрителям на тягачах. Его размер составляет не менее 10 метров. На корпусе у него были замечены характерные пояса шахматной раскраски. Как правило, такой узор имеют опытные образцы ядерных боеприпасов.

Впервые КНДР проводила испытания подводного беспилотника в марте текущего года. Дрон пробыл под водой более 40 часов. Испытания проводились по закольцованному маршруту в Японском море.

Ранее в Северной Корее предостерегли США от применения ядерного оружия. Как отметил министр обороны республики Кан Сун Нам, такой шаг со стороны Вашингтона рискует привести к началу масштабного кризиса. По его словам, подобный сценарий не оставит США «целыми и невредимыми». Дипломат также выразил уверенность, что американские власти совместно с Южной Кореей пытаются развязать вооруженный конфликт.