КНДР совершила пуск трех баллистических ракет Yonhap: КНДР запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Северная Корея осуществила три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря, информирует агентство Yonhap. Согласно обнародованным данным, все они упали в воду за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Промежуток между первым, вторым и третьим пусками составил приблизительно 40 минут, уточнили журналисты. Продолжительность полета ракет была равна примерно семи минутам, говорится в статье.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи после анализа траектории отнес выпущенные снаряды к модели KN-24. Дальность полета таких баллистических ракет составляет до 410 км, а полезная нагрузка равна 400–500 кг.

Мы решительно осуждаем последний ракетный запуск Северной Кореи, — подчеркнули в комитете.

В январе сообщалось, что Северная Корея три раза за неделю провела пуски крылатых ракет в сторону Желтого моря. Точное число испытанных при последнем пуске боеприпасов было неизвестно. Представители JCS передавали, что военные тесно координируют свои действия с США, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций.

До этого КНДР провела испытание подводной системы ядерного оружия «Хэиль-5-23» в акватории Японского моря. В Минобороны страны подчеркнули, что это является ответом на совместные военные учения Южной Кореи, США и Японии, которые стартовали 15 января.