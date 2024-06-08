КНДР снова атакует соседа мусором ТАСС: КНДР снова запустила шары с мусором в Республику Корею

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КНДР снова запустила шары, как предполагается, с мусором на территорию Республики Кореи, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Кореи. Также на телефон корреспондента ТАСС пришло уведомление от властей Сеула.

Северная Корея снова запустила шары с мусором, — говорится в сообщении.

С 28 мая КНДР запустила более 600 шаров на территорию Республики Кореи. Простые аэростаты несли с собой груз из разнообразного мелкого мусора, батареек и даже навоза. 1 июня военные в Южной Корее сообщили, что зафиксировали новые перемещения шаров над северной частью Корейского полуострова. Если ветер не переменится, то в ближайшие дни они вновь окажутся над корейской территорией. Отмечается, что некоторые из шаров долетели даже до Сеула.

Военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что КНДР могла проверить ПВО Южной Кореи отправленными 150 шарами с мусором. Он подчеркнул, что таким образом Пхеньян мог выяснить, способен ли Сеул обнаруживать различные объекты и сколько радиолокационных станций есть у страны.

Отмечается, что эти акции могут быть ответом Пхеньяна. В мае объединение перебежчиков «Борцы за свободную Северную Корею» отправило из Южной Кореи в КНДР 300 тысяч антиправительственных пропагандистских листовок, а также две тысячи USB-накопителей с видеозаписями исполнения южнокорейской популярной музыки, которая в КНДР запрещена. Материалы были отправлены на 20 воздушных шарах.