«Пьет кровавое вино»: КНДР раскрыла цель США на Украине МИД КНДР: США используют Украину для удовлетворения своих военных монополий

Фото: МО Украины

Власти Соединенных Штатов используют украинский конфликт для удовлетворения интересов своих военных монополий, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) заявление заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля. Дипломат уверен, что Вашингтон стремится подчинить себе администрацию лидера Украины Владимира Зеленского для осуществления стратегии сдерживания Москвы.

Их цель заключается в том, чтобы, пользуясь украинским конфликтом, удовлетворить интересы военных монополий США и в то же время подчинить себе марионеточную свору Зеленского как проводника и приспешника для осуществления стратегии сдерживания России, — следует из заявления.

В КНДР считают, что США извлекают максимальную выгоду из конфликта на Украине. По словам замминистра, администрация американского президента Джо Байдена пьет «кровавое вино», получая огромную прибыль.

Вместе с этим Им Чхон Иль заявил, что военная помощь Украине со стороны США является лишь «психотропным веществом». По его мнению, оно временно облегчает страх Киева и президента Владимира Зеленского. Замминистра также назвал законопроект США о дополнительной поддержке Украины «попыткой переливания крови».