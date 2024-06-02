КНДР запустила 600 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Фото: AP/TASS

КНДР 1 июня продолжила запускать в сторону Южной Кореи воздушные шары с мусором, пишет Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов республики. Предположительно, с 14:00 мск было отправлено около 600 штук. Некоторые шары достигли Сеула и провинции Кенгидо. Отмечается, что в пакетах, привязанных к ним, находились окурки, бумага, канцелярские товары и другой мусор.

Северная Корея отправила около 600 воздушных шаров с мусором в Южную Корею, заявили в воскресенье военные Сеула, несмотря на предупреждение о том, что Юг примет «невыносимо» болезненные меры против таких провокационных действий, — сказано в сообщении.

КНДР 29 мая отправила более 150 воздушных шаров с мусором через границу в Южную Корею. В этих шарах находились пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви, а также другой мусор и даже навоз. Как уточнили военные Южной Кореи, шары пересекли государственную границу вечером 28 мая, после чего упали в различных местах по всей стране.

Военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что КНДР могла проверить ПВО Южной Кореи отправленными 150 шарами с мусором. Он подчеркнул, что таким образом Пхеньян мог выяснить, способен ли Сеул обнаруживать различные объекты и сколько радиолокационных станций есть у страны.