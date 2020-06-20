КНДР призвали не распространять листовки на территории Южной Кореи

https://static.news.ru/photo/bf9b99bc-b2d7-11ea-abec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Shin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство объединения Республики Корея призвало КНДР отказаться от планов по забросу агитационных листовок на территорию южного соседа.

Об этом сообщает агентство Yonhap. Пхеньян ранее через государственные СМИ объявил о начале кампании по печати листовок, которые планируется распространить на юге в связи с обострением в отношениях занимающих Корейский полуостров государств.

Министерство объединения Южной Кореи заявило, что подобные действия становятся прямым нарушением действующих договорённостей и «не способствуют искоренению порочных практик в отношениях между двумя Кореями». В ведомстве добавили, что отправка листовок через границу негативно повлияет на установление прочного мира на полуострове.

Как писал NEWS.ru, 16 июня военные КНДР уничтожили офис связи Республики Корея, расположенный в северокорейском городе Кэсон, объявив это ответом на враждебную пропаганду со стороны соседа. Отношения Юга и Севера стали ещё более напряжёнными, после того как Пхеньян объявил о намерении возобновить военные учения на южной границе, а также восстановить блокпосты в демилитаризованной зоне. С 9 июня КНДР блокирует все линии связи с Южной Кореей.