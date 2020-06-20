КНДР призвали не распространять листовки на территории Южной Кореи

Министерство объединения Республики Корея призвало КНДР отказаться от планов по забросу агитационных листовок на территорию южного соседа.
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Министерство объединения Южной Кореи заявило, что подобные действия становятся прямым нарушением действующих договорённостей и «не способствуют искоренению порочных практик в отношениях между двумя Кореями». В ведомстве добавили, что отправка листовок через границу негативно повлияет на установление прочного мира на полуострове.
Как писал NEWS.ru, 16 июня военные КНДР уничтожили офис связи Республики Корея, расположенный в северокорейском городе Кэсон, объявив это ответом на враждебную пропаганду со стороны соседа. Отношения Юга и Севера стали ещё более напряжёнными, после того как Пхеньян объявил о намерении возобновить военные учения на южной границе, а также восстановить блокпосты в демилитаризованной зоне. С 9 июня КНДР блокирует все линии связи с Южной Кореей.
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