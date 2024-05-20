КНДР примет меры по повышению ядерного сдерживания после испытания США МИД: КНДР вынуждена принять меры в связи с ядерным испытанием США в Неваде

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Проведенное США на полигоне в Неваде ядерное испытание ведет к обострению мировой гонки ядерных вооружений, заявил представитель МИД КНДР. Пхеньян вынужден принять необходимые меры по повышению сдерживания в связи с действиями Вашингтона, передает слова дипломата Центральное телеграфное агентство Кореи.

Чтобы готовиться к стратегической нестабильности, создающейся в регионе и в мировом масштабе из-за одностороннего действия США, мы вынуждены принять необходимые меры по повышению всеобщей готовности к ядерному сдерживанию в рамках своего суверенного права и возможных вариантов выбора, — подчеркнул представитель ведомства.

Ранее под руководством лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоялись первые комплексные тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара с применением реактивных систем залпового огня калибра 600 мм. В стрельбах были задействованы системы «Курок ядерного оружия» и «Вулканическая тревога». Они предназначены для использования в «максимальной ядерной кризисной ситуации». Во время учений были выпущены три струи огня для уничтожения условных врагов, поразившие цель на острове на расстоянии 352 км.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения Военно-политической академии имени Ким Чен Ира заверил, что вооруженные силы народной республики уничтожат противников, если те «выберут конфронтацию». Глава государства подчеркнул, что при необходимости будет действовать без колебаний.