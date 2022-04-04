КНДР пригрозила ядерным ударом по Южной Корее

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон пригрозила ядерным ударом по Южной Корее
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:14, 05 апреля 2022
Ким Ё ЧжонФото: Patrick Semansky/Pool/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что страна использует против Южной Кореи ядерное оружие, если соседнее государство «пойдёт на военную конфронтацию». Так заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи отреагировала на слова министра обороны Южной Кореи Со Ука о превентивном ударе, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Если Южная Корея пойдёт на военную конфронтацию, наши боевые ядерные силы неизбежно будут должны выполнить свой долг, — подчеркнула Ким Ё Чжон.
По её мнению, Со Ук совершил «очень большую ошибку», когда угрожал КНДР.
Ранее стало известно, что 3 апреля Ким Ё Чжон заявила: в связи с «провокациями серьёзного уровня» она должна сделать «серьёзное предупреждение». По её словам, если Южная Корея хочет предотвратить катастрофу, она теперь должна соблюдать дисциплину.