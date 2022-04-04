КНДР пригрозила ядерным ударом по Южной Корее

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Китай вводит ответные визовые ограничения против ряда американских чиновников, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщило РИА Новости. По его словам, такие меры были приняты для обеспечения защиты законных прав и интересов граждан Китая. На кого именно распространятся эти ограничения, дипломат не пояснил.

С целью защиты законных прав и интересов китайских граждан Китай принял решение ввести административные ограничения в отношении официальных лиц США, которые распространяют ложь касательно вопроса о правах человека и наносят...