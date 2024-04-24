КНДР отправила делегацию по внешнеэкономическим связям в Иран

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КНДР направила делегацию по внешнеэкономическим связям в Иран, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи. Там отметили, что во главе группы стоит министр внешнеэкономических связей КНДР Юн Чжон Хо.

Делегация по внешнеэкономическим связям во главе с товарищем Юн Чжон Хо отправилась из Пхеньяна самолетом 23 апреля для посещения Ирана, — говорится в сообщении агентства.

Ранее военный обозреватель и эксперт Алексей Суконкин предположил в беседе с NEWS.ru, что Северная Корея может передать Ирану ядерное оружие для удара по Израилю. По его словам, Тель-Авив не подтверждал и при этом не опровергал наличия подобных вооружений. Эксперт подчеркнул, что в теории даже израильскую систему ПВО «Железный купол» можно перегрузить, чтобы она пропустила запущенную в ее сторону ядерную ракету. Если Израиль решится нанести ядерный удар по Ирану, то накажет сам себя, поскольку никому такой конфликт на Ближнем Востоке не нужен, отметил он.

До этого стало известно, что США планируют ввести новые санкции против военно-технического сотрудничества РФ с КНДР и Ираном. В Белом доме пояснили, что приписываемые Северной Корее поставки вооружений РФ являются «прямым нарушением многих резолюций Совета Безопасности ООН».