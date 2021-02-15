КНДР отказалась громко праздновать день рождения Ким Чен Ира

КНДР отмечает день рождения покойного лидера страны Ким Чен Ира без массовых торжеств и военных парадов. Об этом сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.
По данным агентства, во вторник северокорейские газеты
В день рождения покойного лидера газета «Нодон синмун» призывает членов Трудовой партии Кореи и весь народ сконцентрировать усилия на претворении в жизнь решений съезда партии и достичь новых побед в соцстроительстве.
По мнению южнокорейский экспертов, власти КНДР приняли, вероятно, решение отказаться от масштабных торжеств в связи с пандемией коронавируса. При этом, согласно официальным данным, в Северной Корее не зафиксировали ни одного случая заражения COVID-19.
Ранее NEWS.ru писал, что Пхеньян не предпринимает никаких действий по эскалации ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он считает, что между КНДР и США, а также между Северной Кореей и Южной существуют трудности, но стороны ничего не предпринимают против друг друга в военной сфере.