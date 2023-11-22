КНДР неудачно запустила ракету в сторону Японского моря

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Северная Корея запустила неизвестную баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщает агентство Yonhap News со ссылкой на южнокорейских военных. Предположительно, запуск оказался неудачным.

Запуск стартовал из района Сунан в Пхеньяне. Разведывательные органы Южной Кореи и США проводят анализ запуска. Последний запуск произошел после того, как Южная Корея приостановила действие части межкорейского соглашения о снижении военной напряженности от 2018 года в ответ на последний запуск Северной Кореей военного спутника-шпиона.

Северная Корея запустила военный спутник-шпион «Маллиген-1» в минувший вторник, 21 ноября. В Пхеньяне подчеркнули, что спутник поможет повысить боеготовность армии КНДР. В результате Сеул заявил, что приостанавливает действие третьего пункта первой статьи соглашения, согласно которому обе стороны воздерживаются от разведывательных операций и наблюдений в районе демаркационной линии.

Также недовольство по поводу запуска спутника-шпиона выразили Япония и США. Вместе с тем стороны подтвердили тесное сотрудничество в двустороннем и трехстороннем формате для обеспечения безопасности региона.