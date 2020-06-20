КНДР начинает пропагандистскую войну с Южной Кореей

https://static.news.ru/photo/29bc4f2c-b2aa-11ea-b377-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Студенты вузов КНДР станут основными бойцами страны в агитационной «войне» против Южной Кореи. Их оружием окажутся пропагандистские листовки, которые уже печатаются в местных типографиях.

Об этом рассказало северокорейское агентство ЦТАК. Отмечается, что на «линию фронта» — в пограничную зону — студенты отправятся, когда разрешит правительство.

В печатных органах штампуют листовки против врагов, южнокорейского правительства, которое два года своими хитрыми уловками глумилось над всеми надеждами северокорейского народа, заключенными в межкорейских договорённостях... За грехами следует расплата, — отмечается в сообщении ЦТАК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что КНДР утратила доверие к властям Республики Корея после конфликта вокруг распространения южнокорейской стороной агитационных листовок. Об этом заявил заведующий отделом Единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Чжан Гым Чхоль. Поводом для разрыва, по его словам, послужили оскорбление и клевета «на высшее руководство народной республики».