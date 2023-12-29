КНДР может запустить ядерный реактор в Йонбене летом 2024 года Сеул: КНДР может запустить ядерный реактор в Йонбене летом 2024 года

Фото: Lin Shanchuan/Xinhua/Global Look Press

Глава Минобороны Республики Корея Син Вон Сик заявил о возможности полноценного запуска экспериментального легководного ядерного реактора КНДР в Йонбене летом 2024 года, сообщает агентство Yonhap. Он добавил, что Пхеньян вряд ли будет использовать установку с целью производства плутония для ядерного оружия.

[Реактор] на данный момент работает в тестовом режиме с целью улучшения оборудования. Ожидается, что штатная работа начнется к следующему лету, — сказал южнокорейский военный чиновник.

Он отметил, что Сеул зафиксировал спуск воды из реактора, использованной для охлаждения, летом 2023 года. По оценкам специалистов, для полноценного ввода в эксплуатацию понадобится год.

Син Вон Сик усомнился в том, что КНДР будет пользоваться реактором в целях получения плутония для ядерного оружия. Он объяснил это тем, что до сих пор не было прецедента, чтобы какая-либо страна создала ядерное оружие с помощью легководного реактора.

Однако Сеул не исключает возможности использования реактора в военных целях. Он может пригодиться КНДР для экспериментов по созданию ядерной силовой установки для атомных подводных лодок, а также при производстве трития, который необходим для водородной бомбы.

Ранее КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Согласно сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), запуск стал ответом на действия со стороны США и Южной Кореи, которые Пхеньян квалифицировал как враждебные.