КНДР испытала крылатые ракеты «Пульхвасаль-3-31» при запуске с подлодки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Северная Корея успешно провела испытание крылатых ракет «Пульхвасаль-3-31», осуществив их запуск с подводной лодки, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечается, что крылатые ракеты пролетели 7421 и 7445 секунд (примерно два часа) и точно поразили цель на острове.

ЦТАК отметило, что испытательный запуск не повлиял на безопасность окружающих стран. В ответ лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил удовлетворение результатами проведенного испытания.

Ранее КНДР провела испытание подводной системы ядерного оружия «Хэиль-5-23» в акватории Японского моря. В Минобороны страны подчеркнули, что это является ответом на совместные военные учения Южной Кореи, США и Японии, которые стартовали 15 января.

В конце ноября Минобороны КНДР сообщило о возобновлении всех военных мер, приостановленных в 2018 году по соглашению с Южной Кореей. В ведомстве заявили, что на Корейском полуострове продолжается «самое острое в мире военное противостояние». Если там из-за «малейшего случайного фактора» случится боевое столкновение, то оно может вылиться в «тотальную войну».

При этом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявлял, что Пхеньян не ищет войны, однако не намерен ее избегать. По его словам, вторжение даже на «0,001 миллиметра» с Юга будет расцениваться как провокация войны.