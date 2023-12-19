КНДР испытала баллистическую ракету в ответ на действия США ЦТАК: КНДР испытала МБР «Хвасон-18» в ответ на враждебные действия США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

КНДР успешно провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечается, что запуск стал ответом на враждебные действия со стороны США и Южной Кореи.

Ракета за 4415 секунд пролетела 1002,3 км, достигнув максимальной высоты полета 6518,2 км и попала в целевую зону. По данным официального Токио, ракета упала в Японском море, за пределами исключительной экономической зоны Японии, в 250 км к западу от острова Окусири, недалеко от Хоккайдо.

ЦТАК заявил, что запуск ракеты не повлиял на безопасность соседних стран. Руководил испытаниями лидер КНДР Ким Чен Ын, который присутствовал в центральном командно-наблюдательном пункте, одобрил план и разрешил запуск. После этого генерал армии Чан Чхан Ха отдал соответствующий приказ 2-й Краснознаменной роте.

ЦТАК подчеркнул, что данные испытания были ответом на второе заседание консультативной группы по ядерному планированию Республики Корея и США, а также на проведение военных учений, направленных против КНДР, и переброску американских ядерных средств в район Корейского полуострова. ЦТАК также отметил, что из-за «враждебных действий США и их союзников в Южной Корее», безопасность КНДР подвергается серьезной угрозе, что вынуждает Пхеньян принимать «более активные контрмеры» для защиты.

Предыдущий запуск КНДР баллистической ракеты из района Сунан в Пхеньяне в направлении Японского моря оказался неудачным. После него лидеры стран «Большой семерки» призвали к полной и необратимой утилизации баллистических ракет КНДР, члены G7 также выступили за ликвидацию всего оружия массового поражения Северной Кореи.