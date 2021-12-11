КНДР и Южная Корея могут объявить об окончании Корейской войны

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что его страна совместно с КНДР, КНР и США готова объявить об окончании Корейской войны 1950-1953 годов. Однако переговоры по этому вопросу ещё не начались из-за требования Пхеньяна к Вашингтону отказаться от «враждебной политики», передаёт телерадиокорпорация «Би-би-си».

Из-за этого мы не можем сесть для обсуждения или переговоров по декларации. Мы надеемся, что переговоры будут начаты, — отметил Мун Чжэ Ин.

В сентябре сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что КНДР пойдёт на диалог только в том случае, если США откажутся от «враждебной политики».

Корейская война продолжалась с 1950-го по 1953 год и закончилась перемирием, а не мирным договором. Формально КНДР, которую поддерживает КНР, и Южная Корея, союзником которой является Вашингтон, находятся в состоянии войны и в напряжённых отношениях.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что его страна продолжит укреплять силы самообороны, чтобы иметь возможность противостоять врагам. По его словам, Северная Корея «должна быть сильной ради следующих поколений». По мнению руководителя государства, ситуацию на Корейском полуострове будет нелегко урегулировать именно из-за позиции США. Кроме того, Ким Чен Ын обвинил Сеул в политике двойных стандартов и лицемерии.