Китайскую журналистку осудили на четыре года за репортажи из Ухани

https://static.news.ru/photo/0cc58cfa-48e4-11eb-b332-fa163e074e61_660.jpg Фото: Соцсети

Суд Шанхая приговорил независимую журналистку Чжан Чжань к четырём годам тюрьмы за репортажи о коронавирусе из Ухани. Она была признана виновной в провоцировании «ссор и неприятностей».

Чжань начала публиковать сообщения из Ухани в соцсетях ещё в феврале. Несколько месяцев спустя публикации прекратились, а сама журналистка исчезла. Позднее выяснилось, что она арестована и доставлена в Шанхай.

Прокуратура обвинила журналистку в распространении недостоверной информации, а также в получении интервью от зарубежных СМИ с целью «злонамеренно раздуть эпидемию в Ухани», передаёт CNN.

Чжань отказалась признавать обвинения в свой адрес и объявила голодовку. На суде она присутствовала в инвалидном кресле и выглядела ослабленной. По словам адвоката журналистки, она пока не решила, будет ли обжаловать приговор, сообщает South China Morning Post.

Приговор Чжань стал первым вердиктом гражданскому журналисту за освещение темы пандемии коронавируса. Ряд её коллег были задержаны или же прекратили писать на данную тему под давлением властей.

Ранее NEWS.ru писал, что в Пекине усиливают ограничительные меры из-за новой вспышки COVID-19. По словам официального представителя администрации китайской столицы Сюй Хэцзяня, в ряде районов города были зафиксированы случаи заражения, поэтому все учреждения и организации должны прибегнуть к экстренным мерам и предпринять «ещё более жёсткие шаги». Он подчеркнул, что китайские власти используют «самые быстрые и эффективные методы, чтобы предотвратить распространение эпидемии».