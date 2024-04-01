Китайского юриста казнят после того, как он подлил яд рыбы фугу в чай боссу В Китае приговорили к смертной казни отравившего начальника юриста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юриста Сюй Яо, который пытался стать продюсером сериала «Задача трех тел», приговорили к смертной казни в Китае за убийство босса, пишет The Wrap. Мужчина подлил яд рыбы фугу и ртуть в чай начальника, Линь Ци, который сократил ему зарплату после конфликта. Также осужденный покушался еще на жизнь четверых человек: он оборудовал целую лабораторию, чтобы тестировать яды.

Линь Ци нанял Сюй Яо директором компании Three Bodies Cultural Development, которая должна была заняться съемками, в 2017 году. В 2020 году наконец была оформлена договоренность с Netflix, однако между Линь Ци и Сюй Яо произошел конфликт, после которого юристу сократили зарплату.

После Яо организовал в Шанхае собственную лабораторию по производству ядов, закупив образцы в даркнете. Испытания проводил на домашних животных. С сентября по ноябрь 2020 года Сюй Яо попытался отравить четверых человек из руководства компании, а в декабре передал начальнику отравленный пуэр: туда он добавил пять разных видов ядов и веществ, в том числе тетродотоксин рыбы фугу и ртуть. Через 10 дней после убийства Сюй Яо арестовали. Следствие длилось несколько лет.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Рязани задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве начальника отделения службы судебных приставов Сергея Калужского. Уточняется, что в операции приняли участие ФСБ и Росгвардия. Задержанному мужчине 43 года.

Инцидент произошел 1 ноября, в День судебного пристава. После работы Калужский зашел в магазин и уже подходил к дому с пакетами. Отмечается, что нападавший мог иметь личные мотивы.