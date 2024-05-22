Китайского миллиардера-диссидента будут судить в США за мошенничество Китайский миллиардер Го Вэньгуй предстанет перед судом США за мошенничество

Федеральный суд Манхэттена 22 мая начинает процесс над китайским бизнесменом Го Вэньгуем по делу о мошенничестве, сообщает The New York Times. Предпринимателя обвиняют в хищении свыше $1 млрд у своих последователей в китайской диаспоре. Обвинение полагает, что он потратил часть этих деньги на ставки и предметы роскоши.

Го Вэньгуя задержали в США в 2022 году. Американские власти обвинили его в отмывании денег, мошенничестве с ценными бумагами и электронном мошенничестве. Обвинение считает, что он убеждал своих жертв инвестировать в медиакомпанию, членский клуб и его собственную криптовалюту, обещая многократно умножить их вложения.

Предпринимателю предъявлены обвинения более чем по десяти пунктами. По версии следствия, он собрал более $1 млрд у своих последователей в китайской диаспоре, а затем потратил $300 млн на ставки, спортивные автомобили, яхту и особняк, чтобы поддержать имидж миллиардера. В список покупок для него самого и его семьи вошли роскошный особняк площадью 4,6 тыс. кв. м, Ferrari стоимостью $3,5 млн, яхта за $37 млн и два матраса по $36 тыс.