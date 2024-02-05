Китайский суд приговорил писателя из Австралии к смертной казни с отсрочкой Австралийский писатель Хэнцзюнь приговорен к смертной казни за шпионаж

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Ян Хэнцзюн

Китайский суд признал австралийского писателя Яна Хэнцзюня виновным в шпионаже и приговорил к смертной казни с отсрочкой, сообщила глава МИД Австралии Пенни Вонг на своей странице в Twitter (X). Она подчеркнула, что Канберра шокирована решением Пекина. При этом она отметила, что высшая мера наказания будет заменена на пожизненное заключение, если Хэнцзюнь не совершит серьезных преступлений в ближайшем будущем.

Правительство Австралии шокировано тем, что австралийский гражданин Ян Хэнцзюнь сегодня был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора в Пекине, — написала Вонг.

Хэнцюнь был задержан сотрудниками правоохранительных органов КНР в 2019 году по подозрению в угрозе национальной безопасности. Позднее ему были предъявлены официальные обвинения в шпионаже. В Австралии их называли беспочвенными. Отмечается, что сам писатель неоднократно высказывался о политике Пекина и призывал к демократическим реформам в Китае.

Как сообщалось ранее, помощника депутата Бундестага Владимира Сергиенко обвинили в шпионаже в пользу России. По словам парламентария Евгения Шмидта, позднее Сергиенко уволился со своей должности. Депутат подчеркнул, что сложившаяся ситуация стала частью кампании против его партии «Альтернатива для Германии».