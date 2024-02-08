Китайский порт отказал российскому контейнеровозу Moskva в обслуживании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация одного из китайских портов отказала российскому контейнеровозу Moskva в бункеровке, сообщил председатель совета директоров компании Fesco Андрей Северилов. Издание РБК уточняет, что Fesco является бенефициаром перевозки. Как утверждает Северилов, поводом для отказа в обслуживании судна послужило нахождение компании под санкциями Великобритании.

Прямо сейчас, пока мы сидим, у нас судно Moskva, контейнеровоз, — отказали в бункеровке в Китае. Мы сейчас решаем текущую проблему, — заявил он в ходе выступления на форуме «Россия-2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса».

Северилов считает, что подобных ситуаций можно было бы избежать путем создания транспортно-логистических центров за рубежом. По его словам, они могли бы представлять собой как торговые дома, так и пункты по обеспечению безопасности российских грузоперевозок.

Компания Fesco принадлежит ПАО «Дальневосточное морское пароходство». В мае 2023 года правительство Великобритании ввело против публичного акционерного общества санкции. В Лондоне утверждают, что ДВМП участвует в предоставлении услуг, «дестабилизирующих Украину».

Ранее Европейский союз предложил ввести санкции против еще 55 российских компаний и 60 физических лиц в рамках нового пакета ограничений. Предполагается, что они будут направлены против компаний, специализирующихся на производстве и поставках оружия.