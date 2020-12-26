Китайский политолог рассказал об уроке, извлечённом из развала СССР

https://static.news.ru/photo/c3ac22aa-4842-11eb-9d60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ju Zhenhua/Xinhua/Global Look Press

Декан Института исследований современного Китая Чжэн Юннянь рассказал о главном уроке, который китайские власти извлекли из развала Советского союза.

Необходимо прояснить, что современное поле соперничества США и Китая лежит не в сфере территориальных споров, как было раньше, а в сфере высоких технологий, — приводит CGTN слова учёного.

Юннянь подчеркнул, что Пекин ещё не догнал Вашингтон в создании оригинальных технических изобретений, но этот разрыв необходимо преодолеть, чтобы развиться от «собрано в КНР» до «изобретено в КНР». Для этого, в свою очередь, нужно стать открытой страной и учитывать рыночный спрос.

По словам политолога, ошибка Советского союза заключалась в том, что государство, обладавшее техническими инновациями, не позволяло работать рыночным механизмам в экономике. Просчёты президента СССР Михаила Горбачёва также сыграли свою роль, но главной причиной развала страны, по мнению эксперта, стала закрытая, ориентированная на внутренний рынок модель развития.

Как сообщал NEWS.ru, эксперты Центра экономических и деловых исследований (CEBR) прогнозируют, что Китай станет крупнейшей по объёму ВВП экономикой мира к 2028 году. КНР была первой экономикой мира, которая наиболее пострадала от COVID-19, но страна быстро восстанавливается. При этом эксперты убеждены, что страны Запада будут больше времени уделять событиям в Азии. В докладе CEBR указано, что Китай может стать страной с высоким уровнем дохода уже к 2023 году.