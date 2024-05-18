Китайский министр попал под следствие за коррупцию и нарушение дисциплины Глава Минсельхоза КНР находится под следствием по подозрению в коррупции

Министр сельского хозяйства Китая Тан Жэньцзянь находится под следствием из-за подозрений в коррупции, сообщается на сайте Центральной комиссии Коммунистической партии Китая. Его также обвиняют в серьезном нарушении дисциплины. В настоящее время Государственный надзорный комитет проводит проверку в отношении главы ведомства.

Тан Жэньцзянь, министр сельского хозяйства и деревни, который также является секретарем партгруппы руководства Министерства сельского хозяйства и деревни КНР, подозревается в серьезных нарушениях дисциплины и закона и в настоящее время находится под дисциплинарной проверкой и надзорным расследованием Центральной комиссии по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета, — говорится в сообщении.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил о новых подробностях в деле против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, отметив, что суд Льежа не согласился отдать Генпрокуратуре ЕС дело по обвинениям в ее адрес. Такой комментарий политик дал по итогам судебного заседания во Дворце правосудия. Политик выступает по делу о коррупции одним из истцов.