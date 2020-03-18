Вирусолог из Китая Ли Ланьцзюань сообщил о том, что город Ухань может освободиться от коронавирусной инфекции к концу марта. Об этом
Если в течение 14 дней подряд в городе Ухань не будет зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом, мы считаем, что настанет время, когда блокаду можно будет постепенно снимать, — привели слова Ли Ланьцзюаня на портале.
Он добавил, что, по прогнозу специалистов, новые случаи инфицирования должны прекратиться в марте 2020 года.
После того, как блокада города будет ослаблена, мы всё ещё должны будем строго выполнять действия, направленные на контроль над вирусом, чтобы предотвратить возможные новые вспышки, — процитировали Ли Ланьцзюаня в «Интерфаксе».
Ранее NEWS.ru писал о том, что в КНР сообщили о эффективном лекарстве против коронавируса и другие штаммов. Лекарство производства японской компании уже продемонстрировало свою эффективность в лечении COVID-19.
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