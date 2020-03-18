Фото: Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency/GlobalLookPtrss

Восемь миллионов человек оказались без информации о COVID-19 из-за замедления администрацией союзной территории Джамму и Кашмир скорости Интернета.

Люди не могут работать из дома или учиться в онлайн-классах, пишет BuzzFeed. Это катастрофа, — заявил порталу местный студент-медик. 17 марта указом местных властей были продлены указания по замедлению скорости...